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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Мирный житель погиб при обстреле белгородского села Графовка

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о гибели жителя села в Шебекинском городском округе в результате обстрела ВСУ.

"Больше часа под обстрелом ВСУ находились населенные пункты Шебекинского городского округа. К большому горю, в Графовке погиб один мирный житель. Мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд, от полученных травм он скончался на месте", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его данным, есть повреждения в жилом секторе.

"В результате обстрела Графовки в 10 частных жилых домах взрывной волной выбиты окна, посечены фасады и заборы, а также повреждены хозпостройки. Также задета линия электропередачи", - сказал Гладков.

В РоссииБелгородский губернатор сообщил об обстреле Шебекинского округа со стороны ВСУЧитать подробнее

Кроме того, ВСУ обстреливали город Шебекино, села Муром и Новая Таволжанка.

"В данных населенных пунктах повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы работают на месте, подворовой обход продолжается", - написал губернатор.

Ранее в понедельник он сообщил об обстреле ВСУ территории города Шебекино.

"В Шебекино были атакованы два промышленных предприятия. В результате попадания снарядов в одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями. Есть четверо пострадавших - мужчины, сотрудники предприятия, доставлены в ЦРБ с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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