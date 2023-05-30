Белгородский губернатор сообщил об одном погибшем и пострадавших после обстрелов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В результате обстрелов приграничных районов Белгородской области погиб человек и 6есть пострадавшие, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его данным, по территории области за сутки было более 200 прилетов снарядов.

Больше всего обстреливали Шебекинский городской округ, там зафиксировано 155 прилетов.

Шесть минометных снарядов было выпущено по пункту пропуска. Никто не пострадал, разрушений нет.

По городу Шебекино выпущено 48 снарядов - 39 артиллерийских и девять минометных. "Различные повреждения получили четыре промышленных предприятия. На одном из них четыре работника получили ожоги верхних дыхательных путей. На территории города была повреждена линия электропередачи, перебит газопровод", - написал губернатор. Кроме того, зафиксированы повреждения двух домовладений, 13 автомобилей и одного коммерческого объекта.

Село Графовка было обстреляно из артиллерии. "К сожалению, есть погибший мужчина, его супруга доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, а ее мама с гипертоническим кризом", - сообщил Гладков. В результате обстрела оборвана ЛЭП, повреждено одно частное домовладение, 10 построек и четыре автомобиля.

42 артиллерийских снаряда выпущены по селу Новая Таволжанка, пострадавших нет. Повреждены девять частных домов, три автомобиля и линия электропередачи.

"Село Муром обстреляли из миномета. Зафиксировано 39 прилетов. Пострадавших нет. Повреждено восемь частных домовладений. По хутору Балки из миномета выпущено два снаряда. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

"По селу Козинка выпущено 12 минометных снарядов, по пункту пропуска - семь. Пострадавших нет. Предварительно выявлены разрушения 16 домовладений, было возгорание в здании неэксплуатируемого сельскохозяйственного предприятия", - написал Гладков.

В районе поселка Полевой обнаружен дрон, на борту которого имелось взрывное устройство. "При приземлении дрон не сдетонировал. Прибывшими на место взрывотехниками БПЛА был ликвидирован. Еще один беспилотник сбит в районе хутора Попасный. Пострадавших и разрушений нет", - проинформировал губернатор.

В Белгородском районе за минувшие сутки зафиксировано 20 прилетов снарядов в село Журавлевка, "по которому снова били артиллерией". Пострадавших и разрушений нет. В Борисовском районе был один минометный обстрел, попадание рядом с селом Богун-Городок. Пострадавших и разрушений нет. Волоконовский район обстрелян дважды. Краснояружский район рядом с селом Староселье атаковал дрон. Последствий не зафиксировано, добавил Гладков.