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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Кабмин РФ одобрил переговоры с NASA о дополнении к договору о перекрестных полетах на МКС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило переговоры между "Роскосмосом" и NASA о подписании дополнения к договору о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС).

Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о проведении переговоров о подписании дополнения к Договоренности об исполнении соглашения между Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" (Российская Федерация) и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях", - говорится в документе.

1 марта в "Роскосмосе" сообщили о расширении соглашения между РФ и США о перекрестных полетах на МКС.

В РоссииРФ и США расширили соглашение о перекрестных полетах на МКСРФ и США расширили соглашение о перекрестных полетах на МКСЧитать подробнее

По данным госкорпорации, "Роскосмос" и NASA согласовали дополнительный полет российского космонавта к станции на корабле Crew Dragon. Сообщалось, что космонавту Александру Гребенкину предстоит отправиться на МКС в составе экипажа миссии Crew-8 в первой половине 2024 года.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В настоящий момент в рамках соглашения между "Роскосмосом" и NASA осуществляются две миссии на МКС - в сентябре прошлого года к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого, помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, входит астронавт NASA Фрэнк Рубио. Они вернутся на Землю на корабле "Союз МС-23", который прибыл на станцию в феврале для замены поврежденного "Союза МС-22". В марте состоялся запуск американского корабля Crew Dragon-6, на котором на станцию прибыл космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев.

NASA МКС Роскосмос
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