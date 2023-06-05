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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Грузовой корабль Cargo Dragon стартовал к МКС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космических корабль Cargo Dragon компании SpaceX в понедельник стартовал к Международной космической станции (МКС), сообщило NASA.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен в 11:47 по времени Восточного побережья США (в 18:47 по московскому времени) с пускового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Пристыковка корабля к модулю Harmony американского сегмента МКС должна состояться 6 июня.

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Он доставит на станцию три тонны продовольствия, оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

"Грузовик", в том числе, привезет пару новых солнечных панелей iROSA для завершения работ по модернизации энергетической системы МКС.

Это уже восьмой полет модифицированного грузового корабля Cargo Dragon 2 компании SpaceX, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата ее рукой-манипулятором по сравнению с первой версией.

Новые многоразовые корабли рассчитаны на пять полётов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков" Cargo Dragon. Они могут оставаться на станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями в предыдущем варианте.

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Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 был проведен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

В рамках нынешней миссии Cargo Dragon будет находиться в составе МКС примерно около месяца. Затем он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике. Корабль привезет результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике.

С октября 2012 года по июнь 2023 года компания SpaceX осуществила 28 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

Cargo Dragon Falcon 9 SpaceX МКС NASA
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