Собянин сообщил об эвакуации жильцов нескольких подъездов в двух домах в Москве

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Москве в двух домах, пострадавших от попадания беспилотников, эвакуировали жильцов нескольких подъездов, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА", - написал он в Telegram.

Мэр заверил, что люди смогут вернуться в свои квартиры сразу после окончания работы специальных служб.

Ранее утром 30 мая Собянин сообщил, что на город была совершена атака БПЛА, "были незначительно повреждены несколько зданий", серьезно пострадавших нет.