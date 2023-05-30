Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Собянин сообщил об эвакуации жильцов нескольких подъездов в двух домах в Москве

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Москве в двух домах, пострадавших от попадания беспилотников, эвакуировали жильцов нескольких подъездов, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА", - написал он в Telegram.

Мэр заверил, что люди смогут вернуться в свои квартиры сразу после окончания работы специальных служб.

Ранее утром 30 мая Собянин сообщил, что на город была совершена атака БПЛА, "были незначительно повреждены несколько зданий", серьезно пострадавших нет.

Сергей Собянин Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве после атаки БПЛА к врачам обратились два человека

В Москве после атаки БПЛА к врачам обратились два человека

Губернатор Подмосковья сообщил о сбитых на подлете к Москве дронах

Собянин: в результате атаки беспилотников несколько зданий получили незначительные повреждения, на данный момент никто серьезно не пострадал

Россия начнет маркировать детскую воду с 1 сентября

Что произошло за день: понедельник, 29 мая

Глава Минтруда пообещал, что МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум почти на треть

ГД рассмотрит 1 июня проект закона о денонсации договора с Украиной по использованию Азовского моря

Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор

Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор

МВД предложило создать в России институт "репатриации"

МВД предложило создать в России институт "репатриации"

Мишустин заявил о сокращении проверок бизнеса в России до исторического минимума

Мишустин заявил о сокращении проверок бизнеса в России до исторического минимума
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });