Перевозчики призвали увеличить субсидии на покупку российских грузовиков

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Грузоперевозчики попросили расширить госпрограмму по приобретению в лизинг магистральных тягачей российского производства на фоне значительного роста цен на отечественную технику, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе транспортной компании ПЭК.

Заместитель директора ПЭК, глава комитета по транспортной логистике "Деловой России" Вадим Филатов на встрече Владимира Путина с членами общественной организации говорил, что увеличение господдержки позволит компаниям дополнительно ежегодно закупать более 5 тысяч грузовиков. Комитет предложил повысить финансирование лизинговой госпрограммы "Российский тягач", позволяющей приобретать транспорт со скидкой 12,5%, на 5 млрд рублей, сняв ограничение на скидку в 625 тысяч рублей на единицу техники.

"Из-за резкого увеличения стоимости, на 30-40% год к году, многие перевозчики были вынуждены ограничить приобретение грузовой техники", - отмечает Филатов, добавляя, что расширение мер поддержки позволит не допустить устаревания автопарка и снизить финансовую нагрузку на транспортные компании.

Как отмечают в ПЭК, основной российский производитель грузовиков "КАМАЗ" в 2023 году планирует выпустить 9 тысяч магистральных тягачей. При этом из-за роста стоимости комплектующих и увеличения расходов на логистику цена машины нового поколения К5 подскочила с 5 до 9 млн рублей.

Необходимость снятия лимита скидки при покупке тягача в лизинг по госпрограмме в комитете по транспортной логистике "Деловой России" обосновывают тем, что если при прежних ценах она позволяла фактически снизить стоимость тягача на 10%, то теперь - не более чем на 8%.

По данным комитета, по дорогам страны перемещаются более 300 тысяч магистральных тягачей. Средний возраст автопарка составляет 18 лет. При этом после ухода из страны производителей "большой европейской семерки" отрасль грузоперевозок столкнулась с дефицитом техники. "Какой бы путь не прошел товар, в итоге он доставляется на полку магазина автотранспортом. Поэтому компании испытывают острую потребность в магистральных тягачах", - отмечает Филатов.

Путин ранее поручил правительству совместно с Минпромторгом, Минэкономразвития и Минфином проработать возможность расширения льготного субсидирования на приобретение магистральных тягачей.

Возобновление программы по приобретению тягачей за счет субсидий обсуждалось на заседании президиума правкомиссии по транспорту, которое в начале апреля провел первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Тогда "Коммерсант" сообщал, кто кабмин намерен изучить возможность дополнительного субсидирования продаж. Газета отмечала, что действовавшая программа лизинга автомобилей, включая тягачи, общим объемом финансирования 2 млрд рублей, продолжала работу, а Минпромторг сообщал о выдачах техники на 1,3 млрд рублей. Однако в отрасли уже тогда констатировали, что выделенные лизингодателям лимиты были исчерпаны или забронированы под конкретные сделки.