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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

"КАМАЗ" с начала года продал тысячу флагманских грузовиков

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Продажи флагманского тягача последнего (пятого) поколения КАМАЗ-54901 за период с начала 2023 года составили 1 тыс. штук, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

"С начала января текущего года по состоянию на 10 мая реализована 1 тыс. автомобилей новейшей линейки", - говорится в пресс-релизе.

В эту цифру входят продажи всех грузовиков КАМАЗ-54901 в текущем году – как произведенных на санкционно устойчивой компонентной базе, так и собранных с использованием ранее накопленных запасов импортных комплектующих, уточнил "Интерфаксу" представитель компании.

По данным компании, в настоящее время "КАМАЗ" ежедневно производит более 30 грузовиков флагманской модели в "санкционно устойчивой" версии.

Тягач КАМАЗ-54901 был выведен на рынок в мае 2020 года.

После ввода санкций и ухода с российского рынка германской Daimler Truck AG у "КАМАЗа" возникли сложности с производством грузовиков поколений К4 и К5 с лицензионными кабинами Mercedes-Benz, с весны 2022 года эти грузовики выпускались небольшими партиями с использованием складских запасов комплектующих.

В феврале 2023 года "КАМАЗ" приступил к сборке локализованной версии КАМАЗ-54901. Как сообщало тогда корпоративное издание "Вести КАМАЗа", степень локализации грузовиков поколения К5 составит 70-80%, импортные комплектующие будут в основном китайскими.

Бизнес-план "КАМАЗа" на 2023 год предполагает рост выручки до рекордных значений выше 300 млрд рублей и чистую прибыль 5 млрд рублей, говорил журналистам гендиректор Сергей Когогин в декабре 2022 года.

После начала военной операции на Украине "КАМАЗ" оказался под санкциями и вынужден делать основную ставку на выпуск "классических" грузовиков К3 с собственной кабиной. В 2023 году "КАМАЗ" намерен продать 9,8 тыс. грузовиков К5, а также остатки грузовиков К4, от производства которых компания планово отказывается.

КАМАЗ
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