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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Мосгорсуд оставил в СИЗО режиссера Евгению Беркович

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил под арестом театрального режиссера Евгению Беркович, которой вменяют оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК).

"Постановление Замоскворецкого суда Москвы от 5 мая 2023 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Беркович сроком до 4 июля 2023 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба защиты, поданная на постановление, - без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в городском суде.

Евгения Беркович и сценарист Светлана Петрийчук были задержаны 4 мая и арестованы на следующий день.

Защита Беркович просила апелляционный суд признать решение суда первой инстанции незаконным и рассмотреть возможность избрания ей меры пресечения, не связанной с содержанием в СИЗО. Как и в первой инстанции, защита указала на то, что у Беркович на иждивении имеются дети, в том числе приемные и требующие ухода по состоянию здоровья.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала постановка "Финист Ясный сокол" о женщинах, "решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию". В суде защита уточняла, что в деле идет речь о записи читки пьесы в YouTube.

Беркович и Петрийчук вины не признают.

Беркович - российский театральный режиссер. Она окончила мастерскую Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ в 2013 году, участвовала в проекте "Седьмая студия" Серебренникова.

"Финист Ясный сокол" - спектакль Беркович, поставленный по сценарию Петрийчук. В 2022 году он получил премию "Золотая маска" в номинациях "Лучшая работа драматурга" и "Лучшая работа художника по костюму".

Мосгорсуд Евгения Беркович Светлана Петрийчук Замоскворецкий суд
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