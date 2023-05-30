Песков заверил, что на саммите БРИКС Россия будет представлена на должном уровне

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Россия будет представлена на саммите БРИКС в ЮАР на должном уровне, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его спросили, есть ли в Кремле понимание, примет ли президент Владимир Путин участие в саммите БРИКС в августе. Власти ЮАР ранее его пригласили на эту встречу в верхах. На прошлой неделе Песков заявил, что формат участия Путина в саммите БРИКС пока не определен.

"Россия придает огромное значение развитию этого формата интеграции. И Россия будет на должном уровне принимать участие в этом саммите. По всем деталям мы вас сориентируем", - сказал он 30 мая.

Отвечая на вопрос, повлияет ли на российское представительство решение властей ЮАР о предоставлении дипломатического иммунитета участникам саммита, который, однако, не будет защищать от ордеров международных судов, Песков пояснил: "Безусловно, мы рассчитываем, что как минимум страны-партнеры по такому важному формату не будут ориентироваться на подобные незаконные решения".

МИД ЮАР заявил, что власти страны предоставят дипломатический иммунитет всем участникам встречи глав МИД стран БРИКС в июне и саммита в августе.

"Это стандартное предоставление иммунитета, которое мы делаем для всех международных конференций и саммитов, проводимых в ЮАР, независимо от того, на каком уровне проходят мероприятия", - указали в ведомстве.

Такой иммунитет защищает участников подобных мероприятий от "юрисдикций принимающей стороны". Как отмечает Bloomberg, в МИД также указали, что "эти иммунитеты не отменяют любые ордера на арест, которые могли быть выданы любым международным судом в отношении любого участника конференции".

1-2 июня в Кейптауне состоится встреча глав МИД стран-членов БРИКС, 22-24 августа в ЮАР пройдет саммит глав государств блока.

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в марте 2023 года выдала ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В Москве настаивают на незаконности и ничтожности решения суда. Причастные к вынесению решения судья и прокурор МУС объявлены в России в розыск.