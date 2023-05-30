Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Власти ЮАР обеспечат дипломатический иммунитет участникам встреч в рамках БРИКС

Власти ЮАР обеспечат дипломатический иммунитет участникам встреч в рамках БРИКС
Архивное фото. Десятый саммит БРИКС в ЮАР
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Власти ЮАР заявили, что предоставят дипломатический иммунитет всем участникам встречи глав МИД стран БРИКС в июне и саммита глав государств блока в августе, сообщает Bloomberg со ссылкой на МИД республики.

В миреЮАР не планирует выходить из-под юрисдикции Международного уголовного судаЮАР не планирует выходить из-под юрисдикции Международного уголовного судаЧитать подробнее

"Это стандартное предоставление иммунитета, которое мы делаем для всех международных конференций и саммитов, проводимых в ЮАР, независимо от того, на каком уровне проходят мероприятия", - указали в ведомстве.

Такой иммунитет защищает участников подобных мероприятий от "юрисдикций принимающей стороны".

При этом, согласно Bloomberg, в МИД также указали, что "эти иммунитеты не отменяют любые ордера на арест, которые могли быть выданы любым международным судом в отношении любого участника конференции".

1-2 июня в Кейптауне состоится встреча глав МИД стран-членов БРИКС, 22-24 августа в ЮАР пройдет саммит глав государств блока.

В марте 2023 года Международный уголовный суд, юрисдикцию которого Россия не признает, выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В российском МИД, говоря о предстоящем саммите БРИКС, выразили уверенность, что "дружественная нам Южноафриканская Республика проведет саммит, который запланирован на август, на высочайшем организационном уровне и обеспечит возможность эффективной и результативной работы делегаций всех партнеров по БРИКС любого уровня".

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что формат участия Путина в саммите БРИКС пока не определен.

Предполагается, что глава МИД Сергей Лавров 1-2 июня в Кейптауне примет участие во встрече министров иностранных дел стран БРИКС, обсудит подготовку к саммиту "пятерки".

БРИКС МИД ЮАР Сергей Лавров Владимир Путин Международный уголовный суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Мегафон" подал иск в суд ЕС с требованием отмены введенных против него санкций

Brent подешевела до $76,63 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 30 мая

Близ Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Суданские военные и Силы быстрого реагирования договорились продлить перемирие

Суданские военные и Силы быстрого реагирования договорились продлить перемирие

Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-16" вышел на орбиту

Боррель призвал стороны конфликта в Косово к деэскалации и диалогу

Боррель призвал стороны конфликта в Косово к деэскалации и диалогу

Корабль "Шэньчжоу-16" с тремя тайконавтами отправится к орбитальной станции Китая

Корабль "Шэньчжоу-16" с тремя тайконавтами отправится к орбитальной станции Китая

Президент Сербии призвал косовских сербов к мирным протестам

Израиль нанес авиаудары по окрестностям Дамаска

Израиль нанес авиаудары по окрестностям Дамаска
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });