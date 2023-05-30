Власти ЮАР обеспечат дипломатический иммунитет участникам встреч в рамках БРИКС

Архивное фото. Десятый саммит БРИКС в ЮАР Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Власти ЮАР заявили, что предоставят дипломатический иммунитет всем участникам встречи глав МИД стран БРИКС в июне и саммита глав государств блока в августе, сообщает Bloomberg со ссылкой на МИД республики.

"Это стандартное предоставление иммунитета, которое мы делаем для всех международных конференций и саммитов, проводимых в ЮАР, независимо от того, на каком уровне проходят мероприятия", - указали в ведомстве.

Такой иммунитет защищает участников подобных мероприятий от "юрисдикций принимающей стороны".

При этом, согласно Bloomberg, в МИД также указали, что "эти иммунитеты не отменяют любые ордера на арест, которые могли быть выданы любым международным судом в отношении любого участника конференции".

1-2 июня в Кейптауне состоится встреча глав МИД стран-членов БРИКС, 22-24 августа в ЮАР пройдет саммит глав государств блока.

В марте 2023 года Международный уголовный суд, юрисдикцию которого Россия не признает, выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В российском МИД, говоря о предстоящем саммите БРИКС, выразили уверенность, что "дружественная нам Южноафриканская Республика проведет саммит, который запланирован на август, на высочайшем организационном уровне и обеспечит возможность эффективной и результативной работы делегаций всех партнеров по БРИКС любого уровня".

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что формат участия Путина в саммите БРИКС пока не определен.

Предполагается, что глава МИД Сергей Лавров 1-2 июня в Кейптауне примет участие во встрече министров иностранных дел стран БРИКС, обсудит подготовку к саммиту "пятерки".