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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

Власти ЮАР подтвердили приглашение Путина на саммит БРИКС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД ЮАР Наледи Пандор в четверг подтвердила, что президент России Владимир Путин приглашен на саммит БРИКС, который пройдет в этой стране в августе.

"Президент Путин - один из лидеров БРИКС - приглашен на саммит, пусть ордер Международного уголовного суда (МУС) и является некоторым поводом для беспокойства", - приводит ее слова агентство EFE.

"В прошлом я не раз указывала на двойные стандарты в мировых проблемах. Существует много других стран, вовлеченных в конфликты, однако никем из них не интересовался МУС", - отметила министр.

Подобная ситуация, по ее словам, служит поводом для беспокойства, поскольку накладывает тень на объективность МУС как справедливого арбитра.

Досудебная палата Международного уголовного суда 17 марта выдала ордеры на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал саму постановку вопроса об ордерах на арест возмутительной и неприемлемой и напомнил, что Россия не признает юрисдикцию МУС.

ЮАР Владимир Путин БРИКС МУС
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