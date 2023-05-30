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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Путин получал информацию об атаке БПЛА в прямом режиме

Обращений к гражданам по этому случаю не планируется

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин рано начал рабочий день во вторник и получал в прямом режиме информацию об атаке беспилотников по Москве и Подмосковью, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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"Рабочий день совсем рано начался у президента. Он получал в прямом режиме информацию по линии министерства обороны, по линии соответствующих ведомств, информацию от мэра Москвы, губернатора Подмосковья, МЧС", - сказал он. - Все сработали должным образом. Сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО".

Песков добавил, что 30 мая президент работает в Кремле, в его графике "много встреч и ряд совещаний". В частности, президент проведет встречу с предпринимателями. При этом президент не планирует выступить с обращением к гражданам в связи со случившимся.

"В настоящий момент каких-то специальных планов нет (обращаться к гражданам - ИФ). Мы знаем, что, слава богу, нет никаких жертв. И в настоящее время нет никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Владимир Путин Дмитрий Песков Московская область Москва Кремль
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