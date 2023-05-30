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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Песков назвал атаку БПЛА на Москву ответом на удары "по одному из центров принятия решений"

Песков назвал атаку БПЛА на Москву ответом на удары "по одному из центров принятия решений"
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Атака беспилотников на Москву и Подмосковье во вторник стала ответом Киева на воскресные эффективные удары российских военных "по одному из центров принятия решений", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на наши весьма эффективные удары по одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье", - сказал он журналистам.

Песков оставил без ответа вопрос, к чему после этой атаки должны быть готовы россияне, заметив, что уже сказал все, что мог, по этому вопросу.

Представитель Кремля подчеркнул, что атака беспилотников на Москву, а также обстрелы других российских регионов подтверждают необходимость достижения тех целей, которые поставлены в ходе специальной военной операции на Украине.

Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин рано начал свой рабочий день во вторник и получал в прямом режиме информацию об атаке беспилотников.

"Все сработали должным образом. Сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО", - подчеркнул он.

Также он отметил, что у Владимира Путина в настоящее время нет планов выступать с обращением к гражданам РФ в связи с атакой беспилотников на Москву, поскольку никакой угрозы для жителей столичного региона в настоящее время не существует.

Атака БПЛА на Москву

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Утром 30 мая в Москве в результате атаки БПЛА пострадали несколько зданий
Владимир Путин Дмитрий Песков Подмосковье Москва
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