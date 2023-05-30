Песков назвал атаку БПЛА на Москву ответом на удары "по одному из центров принятия решений"

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Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Атака беспилотников на Москву и Подмосковье во вторник стала ответом Киева на воскресные эффективные удары российских военных "по одному из центров принятия решений", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на наши весьма эффективные удары по одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье", - сказал он журналистам.

Песков оставил без ответа вопрос, к чему после этой атаки должны быть готовы россияне, заметив, что уже сказал все, что мог, по этому вопросу.

Представитель Кремля подчеркнул, что атака беспилотников на Москву, а также обстрелы других российских регионов подтверждают необходимость достижения тех целей, которые поставлены в ходе специальной военной операции на Украине.

Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин рано начал свой рабочий день во вторник и получал в прямом режиме информацию об атаке беспилотников.

"Все сработали должным образом. Сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО", - подчеркнул он.

Также он отметил, что у Владимира Путина в настоящее время нет планов выступать с обращением к гражданам РФ в связи с атакой беспилотников на Москву, поскольку никакой угрозы для жителей столичного региона в настоящее время не существует.