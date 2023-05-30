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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Эвакуированные после атаки БПЛА москвичи начали возвращаться в квартиры

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Москве экстренные службы провели всю необходимую работу на местах падения беспилотников, сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

"Эвакуированные в целях беспрепятственной работы специальных служб жители начинают возвращаться в свои дома, - добавил он. - Первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте".

Мэр добавил, что поручил в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях.

Собянин ранее сообщил, что город атаковали беспилотники и были повреждены несколько жилых домов. Из нескольких подъездов двух домов эвакуировали жильцов на время работы экстренных служб. За медицинской помощью, по данным мэра, обратились два человека, но обошлось без госпитализации.

В Минобороны России сообщили, что военные перехватили восемь беспилотников, которыми Киев планировал атаковать объекты в Москве.

О том, что несколько БПЛА были сбиты на подлете к столице, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Инциденты произошли утром 30 мая в жилых домах в Москве на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзная и на Ленинском проспекте. В результате на домах имеются повреждения", - сообщили в Генпрокуратуре России.

По данным надзорного ведомства, в Подмосковье инциденты "зафиксированы в 500 метрах от Ильинского шоссе г.о. Красногорск и в Одинцовском городском округе".

По данным председателя комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, в Подмосковье сбитые БПЛА упали в Красногорском, Одинцовском и Истринском районах.

Сергей Собянин Подмосковье Красногорск Андрей Воробьев Москва Новая Москва
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