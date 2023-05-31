Губернатор сообщил о готовности 8 регионов принять жителей Белгородской области

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Восемь регионов выразили готовность принять у себя жителей приграничных с Украиной районов Белгородчины, сообщил в прямом эфире в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Я обратился к губернаторам Воронежской, Томской, Пензенской, Калужской, Ярославской областей, Ставропольского края, Крыма, Северной Осетии. Все они с большой радостью откликнулись на просьбу", - сказал он.

Он добавил, что 31 мая 300 детей из Шебекина уже выехали в Воронеж.

"Завтра 200 человек, это мамы или бабушки с детьми, уезжают в Пензу. В субботу 300 детей уезжают в Ярославль из Грайворонского округа, 300 детей из Шебекинского округа уезжают в Калугу. И сегодня с липецким губернатором договорились, что 200 человек - это семьи с маленькими детьми - уедут к ним. Губернатор Томской области принял решение принять еще наших 200 человек семьями", - сказал Гладков.

Говоря о сложности ситуации в приграничье, он сообщил, что в среду доложил об обстановке в регионе президенту.

В последние дни город Шебекино и Шебекинский городской округ подвергаются массированным обстрелам со стороны Украины. Сообщалось о двух погибших мирных жителях и нескольких раненых.