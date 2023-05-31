Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:18

Губернатор сообщил о готовности 8 регионов принять жителей Белгородской области

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Восемь регионов выразили готовность принять у себя жителей приграничных с Украиной районов Белгородчины, сообщил в прямом эфире в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Я обратился к губернаторам Воронежской, Томской, Пензенской, Калужской, Ярославской областей, Ставропольского края, Крыма, Северной Осетии. Все они с большой радостью откликнулись на просьбу", - сказал он.

Он добавил, что 31 мая 300 детей из Шебекина уже выехали в Воронеж.

"Завтра 200 человек, это мамы или бабушки с детьми, уезжают в Пензу. В субботу 300 детей уезжают в Ярославль из Грайворонского округа, 300 детей из Шебекинского округа уезжают в Калугу. И сегодня с липецким губернатором договорились, что 200 человек - это семьи с маленькими детьми - уедут к ним. Губернатор Томской области принял решение принять еще наших 200 человек семьями", - сказал Гладков.

Говоря о сложности ситуации в приграничье, он сообщил, что в среду доложил об обстановке в регионе президенту.

В последние дни город Шебекино и Шебекинский городской округ подвергаются массированным обстрелам со стороны Украины. Сообщалось о двух погибших мирных жителях и нескольких раненых.

Вячеслав Гладков Белгородская область Шебекино
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Изменения в демпфер, снижающие выплаты нефтяникам вдвое, могут перенести на сентябрь

Что произошло за день: среда, 31 мая

Минпромторг подготовил проект о балльной системе оценки локализации автоэлектроники

Минпромторг подготовил проект о балльной системе оценки локализации автоэлектроники
Дипломатическое противостояние

Москва осудила решение ФРГ закрыть 4 генконсульства РФ и призвала Берлин остановиться

Фонд "Сколково" восстанавливает свою IT-инфраструктуру после атаки хакеров

"Магнит" поменяет структуру управления

"Магнит" поменяет структуру управления

Минэкономразвития РФ оценило рост ВВП РФ в апреле в 3,3% на фоне низкой базы

Военная операция на Украине

Депутат Хубезов попросил об отставке с поста в думском комитете ради участия в СВО

Безработица в РФ в апреле упала до 3,3% и обновила исторический минимум

Безработица в РФ в апреле упала до 3,3% и обновила исторический минимум

В Кремле считают, что Европе придется ответить за участие в конфликте на Украине

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });