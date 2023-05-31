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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Генсовет "Единой России" рассмотрит кандидатуру Александра Усса на пост сенатора

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Региональное отделение партии "Единая Россия" предложило кандидатуру бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса на должность члена Совета Федерации, сообщает пресс-служба краевого отделения партии.

"Решение примет генсовет, надеемся, что ответ мы сможем получить на этой неделе", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе отделения партии.

Как сообщалось, избирательная комиссия Красноярского края 25 мая приняла решение о передаче Уссу вакантного мандата депутата Заксобрания региона четвертого созыва. За день до этого президент РФ Владимир Путин вручил экс-губернатору края орден "За заслуги перед Отечеством" третьей степени.

В апреле Путин принял отставку Усса с поста губернатора Красноярского края по собственному желанию и назначил замминистра финансов РФ Михаила Котюкова врио главы региона до вступления в должность избранного на эту должность лица.

Александр Усс
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