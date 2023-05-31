Число пострадавших в результате обрушения трибуны в Ростове-на-Дону возросло до 37

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Один человек погиб, 37 пострадали при обрушении трибуны, которое произошло во минувший вторник во время детского футбольного матча на гребном канале в Ростове-на-Дону, сообщили в Минздраве России.

"По оперативным данным, в результате происшествия на гребном канале в Ростове-на-Дону один человек погиб, пострадали 37", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России.

Госпитализированы восемь взрослых, один из них в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести. Еще четверым взрослым помощь оказана амбулаторно.

В происшествии пострадали 24 ребенка, 21 из них госпитализирован, среди них четверо в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось об одной погибшей женщине и 36 пострадавших.

Как сообщают в Минздраве, пациентам проведены хирургические операции. Шести пострадавшим детям проведены телемедицинские консультации со специалистами Российской детской клинической больницы. Оказание медпомощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава.

Трибуна обрушилась во вторник на территории гребного канала во время областных соревнований школьников по футболу. Причиной обрушения стал сильный ветер, который опрокинул конструкцию.