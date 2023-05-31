Врачи из Москвы прибыли в Ростов-на-Дону для помощи пострадавшим при обрушении трибуны

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Бригада врачей Российской детской клинической больницы Минздрава России и Федерального центра медицины катастроф Минздрава прибыла в Ростов-на-Дону для оказания помощи пострадавшим после обрушения трибуны детям, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в Ростов-на-Дону прибыла бригада врачей Российской детской клинической больницы Минздрава России и Федерального центра медицины катастроф Минздрава России для оказания помощи детям, пострадавшим в происшествии на гребном канале", - сказал Кузнецов журналистам.

При необходимости будет решаться вопрос по транспортировке детей в Москву для продолжения лечения в Российской детской клинической больнице Минздрава, добавил он.

Трибуна обрушилась в минувший вторник на территории гребного канала во время областных соревнований школьников по футболу. Причиной обрушения стал сильный ветер, который опрокинул конструкцию.

Ранее в Минздраве сообщили, что при обрушении трибуны пострадали 37 человек, один из них скончался.