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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Лавров заверил, что сотрудничество с ЮАР в сфере ВТС не нарушает международное право

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Сотрудничество России и ЮАР, в том числе в военно-технической сфере, соответствует нормам и принципам международного права, заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя слова посла США в Южной Африке Рубена Бригетти о том, что ЮАР якобы поставляет вооружение российской армии.

"ЮАР является суверенным государством, РФ является суверенным государством. Мы выстраиваем отношения между собой в полном соответствии с нормами и принципами международного права, существующими в соответствующей сфере, - сказал министр. - Если в любой сфере нашего сотрудничества возникают у той или иной стороны какие-то вопросы, то мы эти вопросы решаем по двусторонней линии".

"Если американскому или другому заокеанскому, заморскому послу что-то показалось, то надо, в общем-то, знать свое место и не лезть не в свои дела", - добавил Лавров.

Он подчеркнул, что, "если касаться темы поставок вооружений, мы никогда не нарушаем международные нормы, а вот наши западные коллеги их нарушают".

"Декларировав нейтралитет в отношении событий на Украине, они накачивают эту страну огромным количеством современных дальнобойных и, в общем-то, небезопасных вооружений, в том числе для тех, кто их применяет", - сказал глава МИД.

Ранее сообщалось, что в декабре 2022 года российское судно Lady R прибыло на базу ВМС ЮАР. Это дало повод американскому послу в этой стране утверждать, что на Lady R грузили боеприпасы и вооружения, чтобы отправить их в Россию. Президент ЮАР Сирил Рамафоса учредил независимую комиссию для расследования ситуации вокруг российского судна.

МИД США ЮАР Сергей Лавров Рубен Бригетти Украина
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