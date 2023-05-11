Власти ЮАР назвали голословными утверждения США о передаче России южноафриканского оружия

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В канцелярии президента ЮАР Сирила Рамафосы выразили разочарование решением США заявить о предполагаемой передаче России оружия из южноафриканских арсеналов и охарактеризовали такие утверждения как голословные.

"Широко известно, что российское судно Lady R останавливалось в ЮАР. С тех пор делались разные предположения о целях этого рейса. При этом до сих пор не представлено никаких доказательств, которые бы подкрепляли подобные предположения (о загрузке оружия на борт судна - ИФ). Наше правительство, тем не менее, проводит независимое расследование. Его возглавит бывший судья", - говорится в сообщении канцелярии.

В нем указывается, что слова посла США в ЮАР Рубена Бриджети о том, что африканская страна якобы передала России оружие и боеприпасы, подрывают дух партнерства между США и ЮАР.

В канцелярии пояснили, что между США и ЮАР ранее была договоренность, что Вашингтон даст возможность южноафриканским партнерам в спокойной обстановке провести расследование по Lady R. "Также была договоренность, что разведслужбы США передадут любую имеющуюся у них информацию", - говорится в сообщении.

Вместе с тем представитель госдепа США Ведант Патель заявил в четверг, что США обеспокоены историей с Lady R и ведут с ЮАР диалог по этому вопросу.

"Ранее мы уже заявляли, что США испытывают серьезное беспокойство в связи с заходом российского грузового судна, находящегося под (американскими - ИФ) санкциями, в морской порт ЮАР в декабре прошлого года. Как хорошие партнеры, мы выразили это беспокойство напрямую нескольким южноафриканским должностным лицам", - сказал Патель во время пресс-брифинга.

Ранее южноафриканские СМИ сообщали, что Бриджети обвинил ЮАР в том, что в прошлом году страна якобы передала России оружие и боеприпасы.

"Среди вещей, на которые мы обратили внимание, был заход грузового судна на военно-морскую базу в Саймонстауне между 6 и 8 декабря 2022 года, и мы уверены, что на это судно погрузили оружие и боеприпасы, после чего оно вернулось в Россию", - заявил посол журналистам.