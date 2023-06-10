Си Цзиньпин приветствовал инициативу ряда стран Африки по урегулированию украинского кризиса

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамофосой положительно оценил инициативу лидеров ряда африканских стран, которые готовятся посетить Россию и Украину с целью способствовать урегулированию украинского кризиса, сообщил МИД КНР.

"Хорошо, что господин президент и лидеры соответствующих африканских стран сформировали мирную делегацию для посещения России и Украины. Я надеюсь, что миролюбивые и отстаивающие справедливость страны во всем мире смогут рационально высказаться, чтобы убедить в необходимости мира и способствовать переговорам", - заявил китайский руководитель.

Он подтвердил позицию Китая, отметив, что она "последовательна, и, в двух словах, заключается в убеждении в необходимости мира и содействии переговорам".

"Есть надежда, что все стороны создадут благоприятные условия для урегулирования кризиса путем диалога", - подчеркнул председатель КНР. Рамофоса со своей стороны сказал, что "Южная Африка поддерживает документ с изложением позиции, выдвинутый Китаем по политическому урегулированию украинского кризиса, и надеется, что заинтересованные стороны возобновят переговоры как можно скорее", говорится в сообщении МИД Китая.

Как сообщалось, Рамафоса объявил ранее, что по проекту мирного соглашения он провел телефонные консультации с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным. Инициативу ЮАР поддержали Замбия, Сенегал, Конго, Уганда и Египет.

Планируется, что 16 июня делегация африканских лидеров направится в Киев, а 17 июня - в Санкт-Петербург.