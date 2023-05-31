Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Дума ратифицировала соглашение о поставках газа из РФ в КНР по дальневосточному маршруту

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду ратифицировала соглашение между правительствами РФ и КНР о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в Китай по дальневосточному маршруту.

Документ (№358146-8) правительство РФ внесло в парламент в середине мая.

Речь идет о соглашении, подписанном в Москве и Пекине 31 января 2023 года. Оно определяет основные условия сотрудничества в части поставок природного газа из РФ в КНР по дальневосточному маршруту, включая трансграничный участок газопровода через реку Уссури (Усулицзян) в районе городов Дальнереченск (Россия) и Хулинь (КНР).

Соглашение определяет объем таможенных льгот, в частности, содержит положение о применении упрощенного порядка пропуска через границы для персонала, транспортных и технических средств, оборудования, а также строительных и расходных материалов, комплектующих и запасных частей, необходимых для проектно-изыскательских работ, строительства и эксплуатации подводного перехода.

Соглашение содержит положение о необходимости соблюдения режима конфиденциальности информации при реализации соглашения.

В документе также определен порядок распределения права собственности на трансграничный участок газопровода, включая участок подводного перехода. Точка разграничения участков подводного перехода будет определена на дату окончания строительства трансграничного участка газопровода и будет неизменной на весь срок действия соглашения, говорится в пояснительных материалах.

Координировать выполнение соглашения будут министерство энергетики РФ и Государственное энергетическое управление КНР. Со стороны РФ уполномоченной организацией, ответственной за реализацию соглашения, является ПАО "Газпром", с китайской – Китайская национальная нефтегазовая корпорация и Китайская национальная трубопроводная корпорация.

Госдума КНР Китай РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

При повышении утильсбора "КАМАЗ" готов не поднимать цены на свою технику в 2023 году

При повышении утильсбора "КАМАЗ" готов не поднимать цены на свою технику в 2023 году

В Думу внесен законопроект, разрешающий ограниченно годным и судимым служить по контракту

Песков отметил, что введение военного положения во всей России не обсуждается

Песков отметил, что введение военного положения во всей России не обсуждается

В Госдуму внесли проект об НДФЛ в 13-15% для официальных "удаленщиков" и фрилансеров из РФ

В Госдуму внесли проект об НДФЛ в 13-15% для официальных "удаленщиков" и фрилансеров из РФ

Генсовет "Единой России" рассмотрит кандидатуру Александра Усса на пост сенатора

Беспилотник упал на территорию Ильского НПЗ на Кубани

"Аэрофлот" с июня увеличит частоту полетов в Китай

"Аэрофлот" с июня увеличит частоту полетов в Китай

Детей начнут вывозить из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области

Детей начнут вывозить из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области

Два теплохода столкнулись на Лене в Иркутской области, один сел на мель

Четыре человека погибли, 16 ранены в результате обстрела птицефабрики в ЛНР

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });