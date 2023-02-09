Подписано межправсоглашение с КНР о поставках газа по дальневосточному маршруту,

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о поставках газа в КНР по дальневосточному маршруту, сообщили в российском Минэнерго.

В подготовленном проекте федерального закона о ратификации соглашения говорится, что оно было подписано в Москве и Пекине 31 января. Стороны должны его ратифицировать.

Главный пункт соглашения - регулирование вопросов строительства и эксплуатации трансграничного участка газопровода: подводного перехода через реку Уссури (Усулицзян) в районе городов Дальнереченск и Хулинь.

В 2022 году ПАО "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (КННК, CNPC) подписали долгосрочный договор купли-продажи природного газа по дальневосточному маршруту, который позволит увеличить объем поставок газа российского концерна в КНР на 10 млрд куб. м в год. Предполагается, что в рамках нового договора энергоноситель пойдет не только на рынок Пекина и Шанхая, но будет также активно потребляться по трассе дальневосточного газопровода в северо-восточных регионах Китая.

Отдельно в документе подчеркивается приоритетная роль рубля и юаня при расчетах: "Стороны приветствуют и поощряют использование уполномоченными организациями национальных валют РФ и КНР при осуществлении расчетов в энергетической сфере. Финансовые ведомства сторон будут совместно создавать условия для продвижения использования уполномоченными организациями национальных валют при осуществлении расчетов в энергетической сфере".

Трансграничный участок газопровода начинается на газоизмерительной станции на российском берегу и заканчивается на стартовой станции Хулинь в КНР (и не включает ГИС и стартовую станцию). Соглашение определяет, что на ГИС на российской территории должен присутствовать представитель CNPC, которому российские партнеры обеспечат ускоренное оформление разрешительных документов для пребывания.

ПАО "Газпром" назначено единственной организацией, осуществляющей поставку природного газа по трансграничному участку газопровода, а также проектирование, строительство и эксплуатацию трансграничного участка газопровода на территории России. CNPC в свою очередь будет единственной организацией, осуществляющей прием природного газа по трансграничному участку газопровода, a Китайская национальная трубопроводная корпорация (КНТК) будет отвечать за проектирование, строительство и эксплуатацию трансграничного участка газопровода на территории КНР.

Собственниками трансграничного газопровода (включая национальную часть подводного перехода) будут "Газпром" (или его 100-процентное дочернее общество) и КНТК (или ее аффилированная организация). Точка разграничения участков подводного перехода определяется на дату окончания строительства трансграничного участка газопровода и остается неизменной на весь срок действия соглашения.

Координировать выполнение соглашение будут российском Минэнерго и Государственное энергетическое управление КНР.