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Минэкономразвития предложило доработать законопроект о нефинансовой отчетности

В РСПП предложили определить правила в формате рекомендаций

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Законопроект о публичной нефинансовой отчетности (ПНО), отложенный больше года назад в условиях растущего санкционного давления, возвращается в правительственную повестку.

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Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, глава Минэкономразвития Максим Решетников в середине мая направил в кабинет министров предложение "разморозить" проект и доработать его, проведя при необходимости отдельное совещание на площадке правительства.

Этот законопроект Минэкономразвития разработало в рамках концепции развития ПНО, утвержденной еще прежним составом правительства в мае 2017 года. Для публичного обсуждения первая версия законопроекта была опубликована в 2018 года. Проект обязывал раскрывать ПНО госкорпорации, публично-правовые компании, ГУП и хозяйственные общества с годовым объемом выручки или активами от 10 млрд рублей, а также компании, ценные бумаги которых включены в котировальные листы бирж. В 2019 году проект был внесен в правительство, но вскоре "застрял" из-за ковидной повестки, признавал впоследствии Решетников. В марте 2021 года он сообщил, что законопроект планируется "реанимировать" и выразил надежду на его внесение в Госдуму до конца года. Доработка документа заняла больше времени, и только в марте 2022 года, после двух совещаний в Белом доме, он был вновь отправлен в правительство. Однако спустя всего месяц работа над проектом в соответствии с поручением правительства от 13 апреля 2022 года была приостановлена.

Очередной поворот в затянувшейся истории регулирования ПНО произошел спустя год. В середине марта 2023 года, выступая на съезде РСПП, президент Владимир Путин поддержал раскрытие компаниями нефинансовой отчетности.

"Предлагаю подумать о ежегодной публикации нефинансовой отчетности для крупных предприятий. В ней будет рассказываться о том, что та или иная компания сделала для общества, для конкретного поселка, города, региона, для своей страны. Я знаю, подавляющее большинство, практически все имеют такие социальные программы, но о них знают только в узком секторе, давайте сделаем это достоянием всего общества. Это пойдет всем на пользу и будет хорошим примером для всех", - сказал президент, добавив, что такая отчетность будет способствовать росту авторитета российского бизнеса, усилит его рыночные и общественные позиции.

В поручениях по итогам съезда, опубликованных в начале мая, правительству предписывалось с участием Банка России и РСПП к 1 июня проработать предложения по публикации ежегодной нефинансовой отчетности.

Согласно письму Решетникова, ЦБ в ответ сообщил, что реализация президентского поручения возможна путем доработки и принятия законопроекта с учетом замечаний Банка России. РСПП же законопроект не упомянул, предложив при этом подготовить силами Минэкономразвития рекомендации с основными параметрами и ключевыми ориентирами нефинансовой отчетности.

Минэкономразвития, в свою очередь, считает, что такие рекомендации не позволят в полной мере сформировать систему отчетности об устойчивом развитии. Документы рекомендательного характера, которыми руководствуются организации при составлении ПНО существуют и сейчас, применение компаниями различных рекомендательных подходов затрудняет анализ нефинансовой отчетности заинтересованными пользователями, не способствует повышению ее качества и снижает сопоставимость раскрываемых показателей, полагает министерство. Нужен именно закон, принятие которого позволит осуществить "стимулирование приверженности принципам ответственного ведения бизнеса, определение единых подходов в области подготовки и раскрытия отчетности в области устойчивого развития".

Подготовленный законопроект предусматривает гибкие механизмы регулирования, обращает внимание Минэкономразвития. Так, организации предоставляется право не составлять нефинансовую отчетность (отчетность об устойчивом развитии) в случае мотивированного обоснования соответствующих обстоятельств. С учетом действия санкций предусматривается возможность исключения из отчетности сведений, определенных правительством, что должно оградить российские организации от дополнительных рисков, рассчитывает министерство.

В настоящее время ESG-показатели уже добровольно раскрывают несколько сот российских компаний, однако эти данные публикуются в разных форматах, с различной периодичностью, для них нет единых стандартов. Между тем ЕС, Великобритания внедряют обязательное раскрытие информации о климатических рисках и других ESG-показателей. Летом этого года ожидается публикация первых международных стандартов, разработанных Советом по международным стандартам устойчивого развития (ISSB).

ESG Владимир Путин Максим Решетников Минэкономразвития РСПП Банк России
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