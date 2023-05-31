Крупный бизнес неоднозначно оценивает идею ввести обязательную ESG-отчетность

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Большинство крупных компаний осторожно относятся к обсуждаемой сейчас в правительстве перспективе введения в России обязательной нефинансовой отчетности, показал проведенный "Интерфаксом" в мае опрос.

Из 18 компаний и банков, ответивших на вопрос о целесообразности обязательной ежегодной публикации ESG-отчетности, однозначное "да" сказали четыре; скорее "нет" - три, остальные респонденты предпочли более сложные формулировки.

Характерно, что общее число заполненных компаниями анкет оказалось на этот раз почти в 2 раза меньше, чем во время двух предыдущих опросов по тематике устойчивого развития, проводившихся "Интерфаксом" в 2022 и 2021 годах.

Повод для дискуссии

Правительство, Банк России и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) по поручению президента Владимира Путина, до 1 июня должны были проработать предложения по ежегодной публикации нефинансовой отчетности.

По итогам обсуждения Минэкономразвития, по сведениям источников "Интерфакса", предложило доработать проект закона на ту же тему, который был внесен министерством в правительство, но был отложен после начала военной операции на Украине. Доработанный закон, как считают в министерстве, должен определить единые подходы в области подготовки и раскрытия отчетности в области устойчивого развития.

РСПП, сообщил источник "Интерфакса", в свою очередь? предложил ограничиться пока рекомендациями, которые задали бы для компаний "гибкую рамку регулирования" при подготовке нефинансовой отчетности.

Ряд из компаний, ответивших на вопросы "Интерфакса", также предлагают не торопиться с введением нормативного требования, так как эта инициатива "нуждается в более глубоком изучении и дальнейшей проработке" ("Русагро") и возможные новые требования "должны обсуждаться с участниками рынка" ("Т Плюс").

Эмитенты, которые уже имеют опыт подготовки нефинансовых отчетов, указывают на сложности: сбор данных, подготовка ESG-отчета, проверка аудиторами - "большая работа для команды" (X5 Group); "для внедрения отчетности на обязательном уровне сами требования к отчетности должны быть прописаны максимально четко и подробно" (Polymetal); целесообразно определить "единый подход к срокам раскрытия информации и процедуре профессионального подтверждения и общественного заверения публикуемых результатов" ("МосБиржа").

В Polymetal считают, что на первом этапе было бы целесообразно выделить ряд ключевых показателей устойчивого развития, "по которым должны отчитываться компании, превышающие определенные пороговые значения по размеру бизнеса, причем вне зависимости от того, публичные они или нет". Например, это могут быть показатели в области экологического воздействия, углеродного следа, диверсификации персонала, безопасности и бизнес-этики.

Аргументы "за"

В пользу введения обязательной нефинансовой отчетности говорит то, что это позволит "закрепить долгосрочный тренд" на постепенное расширение числа раскрывающих такую информацию бизнесов (Сбербанк), "положительно скажется на имидже компаний" и даст им "эффективный инструмент самодиагностики" (VK).

Нефинансовая отчетность "становится все более важной при принятии решения о сотрудничестве с той или иной компанией" ("О'Кей"), "инвесторов и общество все больше интересуют усилия, предпринимаемые публичными компаниями для ответа на вызовы в социальной сфере и экологии" ("МосБиржа").

"Введение обязательной нефинансовой отчетности позволит нам более эффективно собирать нефинансовые данные с заемщиков, что необходимо для оценки социально-экологических рисков и углеродного следа кредитного портфеля" (Московский кредитный банк).

Обязательность ESG-отчетности позволит повысить значимость процесса ее подготовки внутри компаний и ее качество, "потенциально позволит избежать сокращения раскрытия данных эмитентами" ("Аэрофлот").

Поскольку ESG-информация оказалась в фокусе внимания инвесторов и регуляторов, "формализация требований - закономерный этап" ее развития, констатировали в АФК "Система".

... и "против"

Нефинансовая отчетность должна оставаться добровольной, считают в "Трансмашхолдинге", Интер РАО, "Вымпелкоме".

"С учётом значительных дополнительных затрат (как финансовых, так и временных) для компаний, которые ранее эту отчетность не готовили, бизнесу необходимо предоставить право самостоятельно определять объём и формы раскрытия информации" ("Интер РАО").

В "Вымпелкоме" написали, что в текущих условиях введение обязательной отчетности "не является задачей первой необходимости", создаст дополнительную нагрузку на бизнес, может привести к гринвошингу - при том что "бизнес-среда достаточно эффективно выстроила процессы добровольной отчетности для компаний, которые готовы к такому раскрытию или двигаются в этом направлении".

Банк "Зенит" видит аргументы и "за", и "против": "введение ежегодной публикации публичной нефинансовой отчетности повышает регуляторную нагрузку, и при этом стимулирует участников рынка повышать степень прозрачности бизнеса".

Как отчитываемся?

В число мер, которые государство может предпринять для внедрения стандартов, компании единодушно включили стандартизацию набора показателей, характеризующих основные параметры устойчивого развития.

По мнению "Газпрома", необходимо также гармонизировать подходы к раскрытию отчетности между различными регулирующими органами, в частности ЦБ и Минэкономразвития; рассмотреть возможность принятия регулирующего законодательства в сфере нефинансовой отчетности на национальном уровне.

"Гармонизация подходов при подготовке и раскрытии отчетности эмитента и нефинансовой отчетности между различными регулирующими органами сократит ресурсы, которые компании затрачивают на подготовку этих отчетов, облегчит последующий анализ массивов данных и сделает более информативными выводы по итогам такого анализа", - сказали в "Трансмашхолдинге".

"Большинство компаний используют GRI (международный формат - ИФ) для раскрытия информации, однако в РФ не хватает своего внутреннего стандарта", - указывают в "Т Плюс".

Параллельно со стандартами должны быть подготовлены практические рекомендации по их внедрению, считают в Polymetal.

Важным для повышения доверия к нефинансовой отчетности компаний, с одной стороны, и "дополнительным инструментом устранения хаоса, связанного с разными позициями одной и той же компании в десятке рейтингов и, соответственно, риска вольной интерпретации данных со стороны разных стейкхолдеров" могла бы стать унификация методологий ESG-рейтингов, сказали в "Вымпелкоме".

"Появление национального стандарта, учитывавшего реалии российского бизнеса и синхронизированного с международными требованиями и формами федерального государственного статистического наблюдения, будет способствовать повышению прозрачности, качества раскрытия и сопоставимости информации", - прокомментировали в АФК "Система".

В "Русагро" считают, что - при наличии общих принципов - важно дать возможность компаниям выбирать релевантные именно для их сферы деятельности ESG-показатели.

"Имеет место отраслевая специфика, поэтому необходимы либо отраслевые стандарты в дополнении к общим, либо определенная гибкость в общих стандартах до разработки отраслевых", - согласен "Аэрофлот". "Например, в ИТ уделяют особое внимание кибербезопасности, защите данных пользователей, инновациям и цифровизации", - продолжает тему VK. "Отраслевая специфика может учитываться либо через отраслевые наборы показателей, если их разработает государство, либо через добровольное раскрытие компаниями дополнительных показателей, в том числе, например, с использованием релевантных международных стандартов", - считают в "Интер РАО".

В "Русагро" предлагают также проработать механизмы стимулирования для внедрения новых форм отчетности: "Компании должны быть сами мотивированны достигать успехов в сфере ESG, быть заинтересованы доносить информацию о своих успехах не только до контролирующих органов, но и до максимально широкой аудитории".

Все полученные в ходе опроса ответы на вопросы доступны по ссылке.