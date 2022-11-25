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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Минэкономразвития вернется к подготовке законопроекта о публичной нефинансовой отчетности

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития планирует "в ближайшее время" вернуться к работе над законопроектом об отчетности в области устойчивого развития, сообщила замдиректора департамента корпоративного регулирования ведомства Ирина Филиппова на II Всероссийской конференции "Нефинансовая отчетность".

"С учетом текущих тенденций работа над законопроектом временно поставлена на паузу. Законопроект находится в правительстве. Но в ближайшее время мы все-таки планируем к нему вернуться", - сообщила Филиппова.

На протяжении нескольких лет Минэкономразвития разрабатывало законопроект о публичной нефинансовой отчетности, позднее он был переименован в проект об отчетности в области устойчивого развития. Год назад работа над документом активизировалась - после того как президент Владимир Путин поручил правительству и Госдуме к 1 марта 2022 года обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на развитие системы публичной нефинансовой отчетности юридических лиц.

Но о результатах этой работы после 1 марта не сообщалось, а в начале октября 2022 года о приостановке работы над законопроектом до конца декабря сообщил Банк России. Тогда же источник "Интерфакса" рассказывал, что правительство доложило Путину о "нецелесообразности" разработки документа. По его словам, необходимость такого шага объяснялась тем, то произошло закрытие информации эмитентами для минимизации рисков введения санкций, а также тем, что у компаний есть право раскрывать нефинансовые данные в годовых отчетах и отчетах об устойчивом развитии в соответствии с действующим законодательством.

Однако теперь, судя по словам Филипповой, Минэкономразвития надеется, что вывод о нецелесообразности будет пересмотрен.

"Мы полагаем, что без общих каких-то рамок затрудняется анализ такой отчетности, сопоставления показателей, несколько снижается качество для возможности анализа такой отчетности", - сказала Филиппова. Она также отметила, что национальное регулирование должно способствовать сближению стандартов раскрытия соответствующей информации, что в свою очередь необходимо для упрощения анализа и сопоставления показателей.

По ее словам, в законопроекте "предлагается организациям составлять отчетность не только по базовым показателям, которые утверждаются правительством, но и согласно международным стандартам, которые предлагается внедрять у нас в стране в порядке, установленном правительством".

Сейчас компании могут использовать различные стандарты - такую возможность предусматривают и выпущенные летом 2021 года рекомендации Банка России для ПАО о раскрытии информации о ESG-факторах (Environmental, Social, Governance - экологические и социальные факторы, а также факторы корпоративного управления). Анализ регулятора показал, что чаще всего эмитенты используют GRI, охватывающий весь спектр ESG-повестки, на втором месте - TCFD, ориентированный на климатические вопросы.

Минэкономразвития Ирина Филиппова Банк России ESG Владимир Путин
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