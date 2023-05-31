Для переправы между Сахалином и материком построили первый из двух паромов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, входит в ОСК) завершило строительство первого из двух паромов для линии Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалинская область), сообщила пресс-служба ОСК.

"Сегодня этот паром передается заказчику, чтобы уже в этом году выйти на линию Сахалин-материк, перевозить грузы. Документы о передаче подписаны", - приведены в сообщении слова статс-секретаря - замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова.

Со стороны АСЗ подпись под документами поставил гендиректор Михаил Боровский.

Контракт на строительство двух паромов был заключен в рамках программы с государственным финансированием АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) для обеспечения транспортной связи острова Сахалин с материковой частью России.

"Паром "Александр Деев" улучшит транспортную доступность островной части Дальнего Востока России. Корабелы ОСК из Комсомольска-на-Амуре строят еще один большой паром того же проекта - "Василий Ощепков". Уверен, что эти суда дадут импульс социально-экономическому развитию Сахалина, а сахалинцы получат удобное и надежное морское сообщение с материком", - приведены в сообщении пресс-службы ОСК слова гендиректора корпорации Андрея Бузинова.

В свою очередь, как сообщает пресс-служба ГТЛК, гендиректор компании Евгений Дитрих отметил, что "строительство головных судов в серии всегда является определенным вызовом для судостроителей". "В случае с "Александром Деевым" решение технологических задач осложнилось сначала пандемией коронавируса, а затем введением беспрецедентных санкционных ограничений", - напомнил он.

Ранее сообщалось, что автомобильно-железнодорожные паромы для переправы Ванино-Холмск строятся с 2017 года. Второй паром планируется сдать в 2024 году. Предельная стоимость строительства - 9,872 млрд рублей за два судна. Оба парома имеют усиленный корпус арктического класса Arc5.

Высокий ледовый класс позволит "Александру Дееву" работать на линии, соединяющей Сахалин и материк, круглый год. Паром может перевозить 28 железнодорожных вагонов, 12 грузовых автомобилей и до 200 пассажиров, это в 1,5 раза больше грузов и почти в 2 раза больше пассажиров, чем работающие сейчас на этой линии паромы.

Паромная переправа Ванино-Холмск обеспечивает более 75% всех грузовых перевозок между островом и материком и около 25% пассажирских перевозок. В настоящее время здесь эксплуатируются три парома, средний возраст которых превышает 30 лет.