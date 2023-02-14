Сдачу двух паромов для переправы между Сахалином и материком перенесли на 2023-2024 гг.

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Срок сдачи двух автомобильно-железнодорожных паромов, строящихся с 2017 года для переправы Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалинская область), запланирован на 2023-2024 годы, говорится в постановлении правительства РФ.

Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Ожидается, что первый паром будет сдан в 2023 году, второй – в 2024 году. Предельная стоимость строительства остается прежней – 9,872 млрд рублей за два парома.

Строительство первого парома - "Александр Деев" завершено в 2022 году, в настоящее время паром проходит испытания на достроечной верфи во Владивостоке, уточнили "Интерфаксу" в Минтрансе Сахалинской области.

Ранее, по данным Минтранса РФ, судно "Александр Деев" планировалось сдать в эксплуатацию в 2022 году, второй паром - "Василий Ощепков" - в 2023 году.

Как сообщалось, в июне 2017 года ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, входит в ОСК) начало строительство двух паромов для линии Ванино - Холмск. Заказчиком выступила "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК). Тогда сообщалось, что стоимость паромов - 9,8 млрд рублей, из них более 5,5 млрд рублей выделены из федерального бюджета, остальное - средства бюджета Сахалинской области.

Контракт ГТЛК заключила с АСЗ в декабре 2016 года. Тогда суда предполагалось передать заказчику в декабре 2019 года, однако из-за введенных в отношении завода санкций, ему пришлось менять оборудование, искать других поставщиков, что привело к увеличению сроков контрактов. Завод получил отсрочку. При этом вице-премьер РФ Юрий Трутнев поручал ОСК, ГТЛК и Минтрансу России ускорить работы по строительству паромов. Он также сообщал, что перевозки паромами будут субсидироваться, чтобы избежать убыточности.

Оба судна имеют усиленный корпус арктического класса Arc5. По своим характеристикам они будут существенно превосходить уже действующие на линии паромы: каждый сможет одновременно взять на борт 26 вагонов (или 30 цистерн), 15 автопоездов, а также 150 пассажиров.

Паромная переправа Ванино - Холмск обеспечивает более 75% всех грузовых перевозок между островом и материком и около 25% пассажирских перевозок. В настоящее время здесь эксплуатируются три парома, средний возраст которых составляет более 30 лет.