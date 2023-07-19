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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Перевозки грузов между Сахалином и материком в августе и сентябре будут сокращены

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В августе и сентябре будут сокращены перевозки железнодорожных вагонов и автотранспорта на паромной переправе Ванино - Холмск из-за планового ремонта грузопассажирского парома "Сахалин-8", сообщило АО "Транспортно-экспедиторская компания "Дальтранссервис".

"На период отсутствия дизель-электрохода "Сахалин-8" морской перевозчик (ПАО "Сахалинское морское пароходство") вынужден сократить объем перевозок железнодорожных вагонов, автотранспортных средств и иных палубных грузов", - говорится в пресс-релизе.

Ремонт начнется во второй декаде августа и продлится ориентировочно до первой декады октября 2023 года. На линии останутся два парома: "Сахалин-9", специализирующийся на перевозке опасных грузов, и "Сахалин-10".

В 2023 году планировался ремонт всех трех паромов. Поэтому власти региона еще в феврале советовали грузоотправителям заранее планировать логистику, в том числе доставлять грузы на Сахалин через порты Приморья.

Зимой 2023 года плановый ремонт прошел грузопассажирский паром "Сахалин-10", весной - грузовой "Сахалин-9". Грузопассажирский "Сахалин-8" должен был пройти ремонт с 23 мая по 8 июля, но сроки были перенесены.

Паромную линию Ванино - Холмск обслуживают три парома, средний возраст которых превышает 30 лет. Ежегодно они по очереди отправляются на плановый ремонт, согласно требованиям Морского регистра судоходства, для подтверждения класса судна.

Для линии Ванино - Холмск, обеспечивающей более 75% всех грузовых перевозок между островом и материком и около 25% пассажирских перевозок, строятся два новых автомобильно-железнодорожных парома, их сдача запланирована на 2023-2024 годы.

"Сахалинское морское пароходство" - крупный грузоперевозчик на Дальнем Востоке. В его флоте 13 морских судов: контейнеровозы, сухогрузы, паромы. Пароходство обеспечивает круглогодичные перевозки из портов Де-Кастри, Ванино и Советская гавань, а также обслуживает железнодорожно-паромную переправу Ванино - Холмск и осуществляет перевозки грузов в каботажном и заграничном плавании.

Сахалин Ванино Холмск Приморье Дальтранссервис
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