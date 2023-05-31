Минпромторг предложил поэтапно отменить упрощенный техрегламент в автопроме

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг направил в правительство проект постановления о поэтапном возвращении требований технического регламента, регулирующего уровень безопасности отечественных транспортных средств (ТР ТС 018/2011). При этом действие упрощенного техрегламента будет продлено до 1 февраля 2024 года.

Упрощенный техрегламент для автопроизводителей был введен в 2022 году на фоне ухода с российского рынка иностранных поставщиков, его действие истекает 1 июня этого года.

"Мы внесли предложение в правительство с тем, чтобы постепенно возвращаться к требованиям технического регламента. Упрощенный техрегламент вводился как необходимая мера, которая позволяла нашим производителям выпускать продукцию в текущих условиях, однако отрасль уже готова к поэтапному выходу из 855-го постановления с учетом частичного продления его действия до 1 февраля (2024 года - ИФ)", - сказал 31 мая журналистам замглавы Минпромторга Альберт Каримов.

"Сроки возвращения к требованиям технического регламента зафиксированы в проекте постановления", - добавил он.

Минпромторг ранее сообщал, что подготовил проект постановления, предусматривающий с 1 июня поэтапное возвращение к требованиям технического регламента ТР ТС 018/2011.

"С 1 июня 2023 года выпускаемые на территории Российской Федерации транспортные средства должны будут соответствовать экологическому стандарту не ниже "2". С 1 ноября 2023 года к автомобилям предлагается предъявлять требования по оснащению антиблокировочной системой тормозов", - описывало министерство этапы ужесточения требований к автомобилям в стране.

Предложение Минпромторга также предполагает запрет на ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощенным требованиям с 1 июня 2023 года. В частности, с этой даты на все ввозимые в Россию автомобили, в том числе на автомобили физических лиц, снова должны устанавливаться устройства вызова экстренных оперативных служб, отмечало министерство.