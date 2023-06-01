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Правительство продлило упрощенный техрегламент в автопроме

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило действие упрощенного технического регламента в отношении эксплуатируемых в стране автомобилей, предусматривавшего пониженные требования к уровню их безопасности и истекавшего 1 июня 2023 года. Одновременно кабмин утвердил постановление о поэтапном возврате к ранее действовавшему техрегламенту ТР ТС 018/2011, регулирующему уровень безопасности отечественных транспортных средств.

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Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, с 1 июня 2023 года выпускаемые на территории РФ транспортные средства должны соответствовать экологическому стандарту не ниже "Евро-2". Кроме того, с 1 декабря 2023 года к автомобилям будет предъявляться обязательное требование по оснащению антиблокировочной системой тормозов.

Для компаний, не прекращавших официальные поставки в Россию, до 1 октября 2023 года сохраняется механизм ввоза по заключениям, оформляемым в рамках постановления N855 (регламентирует применение упрощенного техрегламента), наряду с общим порядком оценки соответствия по техническому регламенту. После указанной даты возможность сертификации таких автомобилей для эксплуатации на территории ЕАЭС и России будет возможна в рамках технического регламента "О безопасности колесных транспортных средств".

Для компаний, официально прекративших свою деятельность на территории РФ, механизм оценки безопасности по постановлению №855 продолжит действовать до 1 февраля 2024 года "с целью обеспечения населения автомобилями различных сегментов рынка", отметили в Минпромторге. Как заявили в пресс-службе ведомства, "сроки предъявления новых требований безопасности согласованы с крупнейшими российскими производителями транспортных средств с учётом их технических возможностей и готовности взять на себя обязательства по оснащению выпускаемых автомобилей соответствующими системами".

Упрощенный техрегламент для автопроизводителей был введен в мае прошлого года на фоне ухода с российского рынка иностранных поставщиков, в начале 2023 года его действие было продлено.

Правительство РФ Минпромторг
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