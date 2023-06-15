В "Ростелекоме" целью хакеров назвали уничтожение критической информационной инфраструктуры РФ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Хакеры, атакующие российские ресурсы с 24 февраля 2022 года, с февраля 2023 года целенаправленно работают над взломом и уничтожением критической информационной инфраструктуры, заявил на ПМЭФ старший вице-президент по информационной безопасности ПАО "Ростелеком", гендиректор "РТК-Солар" Игорь Ляпунов.

"С февраля этого года началась третья волна атак. Если раньше атаки были кажущиеся безобидными, то сейчас атаки уже пошли направленные: а) на критическую информационную инфраструктуру и б) на её уничтожение, на её стирание. Уже много примеров, когда, действительно, целевая атака: врываются хакеры и не просто что-то скачивают, а стирают, уничтожают инфраструктуру", - сказал Ляпунов.

Он напомнил, что ранее прошли большие киберучения НАТО, в которых принимала участие Украина, а кроме того, недавно Украина присоединилась к Центру сотрудничества НАТО в области совершенствования киберзащиты (CCDCOE).

"И, конечно, вот сейчас, особенно в последний месяц, видим, действительно, очень серьезное скачкообразное повышение сложности кибератак, которые идут на нас. И во многом мы видим уже скоординированность того, что происходит в физическом мире и тех атак, которые идут в киберпространстве", - сказал Ляпунов.

По его словам, первая волна кибератак была примерно с 24 февраля и до середины лета 2022 года, когда на российские ресурсы шли массовые, но достаточно простые кибератаки, "и в какой-то момент даже было задействовано практически 100% хакерских ресурсов для DDoS-атак по нам". "Но это было такое хулиганство: ломануть сайтик, повесить там какую-нибудь картиночку, подломить новостное агентство и повесить там какой-то фейк, - собственно всё", - сказал он.

В результате второй волны атак хакеров, которая продолжалась с середины лета и до конца прошлого года, произошли "грандиозные утечки". "Мы недавно посчитали количество всего, что "утекло". Более 300 млн записей утекло за прошедшие полгода, это колоссальное (число - ИФ). Некоторые эксперты говорят про конец приватности. В общем, близко к тому", - сказал Ляпунов.

Компания "РТК-Солар", как сообщил Ляпунов, обеспечивает защиту большей части ресурсов на территории страны, в том числе портала "Госуслуг", большие гособлака, а также ресурсы более 300 крупнейших компаний.

По данным Роскомнадзора, с начала 2022 года резко увеличилось количество утечек, за прошлый год их было более 140, а в сеть попали около 600 млн записей о гражданах, тогда как в 2021 году было зафиксировано всего четыре крупных инцидента с персональными данными, в ходе которых в открытый доступ попало 2,7 млн записей. По оценке "Лаборатории Касперского", за прошлый год в сеть могли попасть более 1,5 млрд записей с данными о россиянах.