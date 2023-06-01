Главком ВМФ России заявил о планах усилить ядерные силы Северного флота

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Северный флот России получит корабли и подводные лодки новых поколений, заявил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

"Северный флот будет и далее пополняться надводными кораблями и подводными лодками новых поколений, а стратегическая морская ядерная составляющая Северного флота будет укрепляться и развиваться с целью гарантированного обеспечения безопасности государства", - отмечает Евменов в поздравительной телеграмме военнослужащим и ветеранам Северного флота.

1 июня исполнилось 290 лет со дня образования Северного флота.

"Североморцы сохранили и приумножают достижения отечественной школы подледного плавания, и подводные силы Северного флота успешно применяют этот опыт, выполняя задачи в Арктике и, в том числе, в приполюсных районах", - цитирует Евменова департамент информации Минобороны РФ.

Северный флот - межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана. Подводные силы Северного флота считаются самым мощным объединением атомных подводных лодок ВМФ России.