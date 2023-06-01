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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

Российские военные заявили об ударах по украинским войскам на красно-лиманском направлении

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В российской группировке войск "Центр" сообщили об ударах вертолетов и артиллерии по подразделениям украинских войск в районе Серебрянского лесничества и Ямполовки.

"В районе Серебрянского лесничества армейская авиация нанесла ракетный удар по живой силе 67-ой механизированной бригады ВСУ", - сказал в четверг начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"Штурмовая группа 25-ой воздушно-десантной бригады ВСУ понесла значительные потери после нанесения огневого поражения российской артиллерией в районе населенного пункта Ямполовка", - сообщил Савчук.

По его словам, в районе Рубежного российскими комплексами ПВО сбиты украинские беспилотники.

Савчук также сообщил, что на красно-лиманском направлении разведывательной авиацией группировки "Центр" проведена радиотехническая разведка средств ПВО и радиолокационных станций украинских войск.

Россия Украина
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