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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Российские военные предотвратили четыре атаки ВСУ на красно-лиманском направлении

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российские военные предотвратили четыре атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на красно-лиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.

"На красно-лиманском направлении в районе Серебрянского лесничества подразделение группировки войск "Центр" предотвратили четыре попытки атаки 67-й механизированной бригады ВСУ", - сказал Савчук.

По его словам, в результате стрелкового боя при поддержке армейской авиации противник отошел, понеся значительные потери.

"Истребители-бомбардировщики Су-34 российской группировки поразили шесть опорных пунктов украинских войск управляемыми фугасными авиационными бомбами", - заявил начальник пресс-центра группировки войск "Центр".

Также он сообщил, что российскими средствами противовоздушной обороны уничтожен украинский беспилотник в районе населенного пункта Площанка.

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