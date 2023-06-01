Восстановлено жизнеобеспечение шахты в Ростовской области, где произошло задымление

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Жизнеобеспечение шахты "Октябрьская-Южная" в Ростовской области, где нарушение в работе электроподстанции привело к задымлению, восстановлено, сообщает министерство промышленности региона.

Отмечается, что на этой шахте не ведется добыча угля, она работает в режиме поддержания жизнедеятельности.

"Дирекция шахты проведет внутреннюю проверку для предупреждения подобных ситуаций в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что нарушение в работе электроподстанции привело к задымлению без возникновения пожара в шахте "Октябрьская-Южная". В момент происшествия в шахте находились 10 человек. Все они смогли выйти на поверхность - никто не пострадал.