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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:08

Восстановлено жизнеобеспечение шахты в Ростовской области, где произошло задымление

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Жизнеобеспечение шахты "Октябрьская-Южная" в Ростовской области, где нарушение в работе электроподстанции привело к задымлению, восстановлено, сообщает министерство промышленности региона.

Отмечается, что на этой шахте не ведется добыча угля, она работает в режиме поддержания жизнедеятельности.

"Дирекция шахты проведет внутреннюю проверку для предупреждения подобных ситуаций в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что нарушение в работе электроподстанции привело к задымлению без возникновения пожара в шахте "Октябрьская-Южная". В момент происшествия в шахте находились 10 человек. Все они смогли выйти на поверхность - никто не пострадал.

Ростовская область
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