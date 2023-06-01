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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

Белгородские власти опровергли информацию о ночном прорыве ВСУ через границу

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о прорыве украинских войск в Шебекинском направлении.

"Ряд телеграм-каналов распространяют ложную информацию о прорыве войск ВСУ (вооруженные силы Украины) ночью в Шебекинском направлении. Оперштаб официально заявляет, что данная информация является ложной и не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

При этом обстановку в данном районе в оперштабе называют сложной.

"Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. Работают Вооруженные силы Российской Федерации, но никакого прорыва ВСУ нет", - говорится в сообщении.

Власти призвали жителей Белгородской области сохранять спокойствие, быть бдительными и доверять только официальным и проверенным источникам информации.

"Противника на территории Белгородской области не было и нет. Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте. Но идет массированный обстрел, - сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. - Конечно, жизнь мирных жителей, населения под угрозой. В первую очередь, в Шебекино и в окрестных селах".

В последние дни город Шебекино и Шебекинский городской округ подвергаются массированным обстрелам со стороны Украины. Сообщалось о двух погибших мирных жителях и нескольких раненых. Недавно из округа началась эвакуация детей.

Вячеслав Гладков опроверг и сообщения о массовой эвакуации из Шебекинского городского округа. "Сейчас в сети распространяется фейк - информация о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно", - написал он утром 1 июня.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков ВСУ Белгородская область Шебекино Украина
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