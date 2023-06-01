Пять мирных жителей пострадали за ночь при обстрелах белгородского города Шебекино

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино подвергся массированным обстрелам из "Градов" минувшей ночью, ранены пять мирных жителей.

"Под непрекращающимся огнем находится Шебекино: в 12 ночи, в 3:40 и в 5:15 ВСУ обстреливали из "Града" центр и окраины города. По предварительным данным, есть пятеро пострадавших. Мужчина, сотрудник полиции, с открытым переломом плечевой кости. И две женщины с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей. Есть еще один пострадавший мужчина, это охранник моста", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что трех человек госпитализировали, медики оказывают им всю необходимую помощь.

"Одной женщине оказана помощь на месте, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. Сейчас поступила информация о мужчине, который находится без сознания с множественными осколочными ранениями. Бригада скорой помощи доставляет его в больницу", - сообщил Гладков.

Он написал также о многочисленных повреждениях зданий городской инфраструктуры и жилых домов.

"По разрушениям: есть прямое попадание в частный жилой дом, в результате он загорелся. Также поступают звонки о многочисленных повреждениях окон и балконов в частных и многоквартирных домах, есть дома с пробитыми от снарядов стенами. Есть попадание в крышу одного из административных зданий, горит кровля. На месте работают пожарные расчеты. Еще в одном административном здании осколками снаряда посечен фасад и выбиты окна", - уточнил губернатор.

Кроме того, Гладков сообщил, что появившаяся информация о массовой эвакуации из Шебекинского городского округа является ложной. "Сейчас в сети распространяется фейк - информация о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно", - написал он.

Губернатор добавил, что покидающим Шебекино жителям предоставят помощь в размещении в пунктах временного размещения. "Тем, кто выезжает из города, готовы помочь и разместить в пунктах временного размещения, например, в "Белгород Арене". Те, кто не может самостоятельно добраться, обращайтесь в администрацию округа", - написал Гладков шебекинцам.

В последние дни город Шебекино и Шебекинский городской округ подвергаются массированным обстрелам со стороны Украины. Сообщалось о двух погибших мирных жителях и нескольких раненых.