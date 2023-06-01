Жителей Шебекина начали регистрировать в ПВР на стадионе "Белгород-Арена"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Белгороде началось размещение во временных пунктах жителей Шебекинского округа, самый большой ПВР находится на стадионе "Белгород-Арена", сообщил в Telegram мэр города Валентин Демидов.

"Ситуация в округе становится всё сложнее. Поэтому всем желающим будем предоставлять возможность остановиться в Белгороде. Крупнейший ПВР - в Белгород-Арене. Емкость 1 тысяча человек, если будет необходимо, можем принять здесь дополнительно еще 250 человек. Сейчас идет регистрация: 134 человека зарегистрировано, из них 34 ребенка", - написал чиновник.

По его словам, пункт разделен на несколько зон - для семей с детьми, для маломобильных людей, для всех категорий. На стадионе работает комната матери и ребенка, дежурят психологи, медики, будет налажено горячее питание.

"Еще два ПВР также готовим к приему людей. Много семей с детьми, в том числе грудными, инвалиды. Постараемся окружить максимально заботой и вниманием", - сказал Демидов.

Территория Шебекинского городского округа подвергается массированным обстрелам с украинской стороны на протяжении нескольких дней. Для всех желающих власти организуют эвакуацию. Недавно началась эвакуация детей из округа.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг, что жителей округа массово собирают для срочной эвакуации. Он отметил, что этот фейк начали распространять в интернете. "На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно", - отметил губернатор.