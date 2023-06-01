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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

WhatsApp оштрафован на 3 млн рублей за информацию о продаже препарата "Лирика"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве назначил административный штраф в размере 3 млн руб. мессенджеру WhatsApp за то, что он не удалил информацию (ч. 2 ст. 13.41 КоАП) о продаже ограниченного к распространению препарата "Лирика", передал корреспондент "Интерфакса".

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Постановление огласил мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

Согласно материалам дела об административном правонарушении, оглашенным в суде, информацию обнаружил Росздравнадзор в одном из чатов.

Это первый штраф, назначенный WhatsApp, за подобное правонарушение.

Ранее мессенджер привлекался к ответственности в России за нарушение порядка локализации данных пользователей из РФ.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за то, что не удаляли запрещенный контент.

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