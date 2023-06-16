Глава Минцифры заявил об отсутствии предпосылок для блокировки WhatsApp в РФ

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Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - На данный момент нет никаких предпосылок для блокировки в России WhatsApp, отток пользователей, в том числе госкомпаний, из мессенджера связан с его "устареванием", сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Таких предпосылок нет, этот вопрос не обсуждается", - сказал Шадаев на полях ПМЭФ журналистам в пятницу.

"Отток пользователей точно не связан ни с какими административными ограничениями. Вот у меня стоит и Телеграм, и WhatsApp - я им не пользуюсь, я считаю, что он неудобный и устаревший", - отметил он.

По словам министра, нет никаких директив, которые обязывали бы госслужащих не использовать WhatsApp, есть решение, чтобы в не защищенных мессенджерах не велась рабочая переписка.

"Это вопрос просто конкуренции. Очевидно, что Телеграм за 1,5 года увеличил свою долю в трафике операторов мобильной связи в 3,5 раза, а WhatsApp увеличил незначительно. Это вопрос выбора пользователя", - пояснил Шадаев.