В результате нового обстрела Шебекино число раненых выросло до девяти человек

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле города Шебекино, в результате которого ранен местный житель.

"ВСУ обстреляли город Шебекино снарядами "Града", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате прямого попадания снарядов загорелось здание общежития, разрушения есть и в здании администрации. "В городе нет света. Вся информация уточняется", - заявил Гладков.

Ранее сообщалось, что в четверг при обстрелах Шебекино пострадали восемь местных жителей.

Гладков опроверг информацию, размещенную в ряде телеграм-каналов, об обстреле автобуса в Шебекино.

"Во многих пабликах появилась информация, что есть один погибший и два пострадавших в автобусе. Информация не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус, - он пустой", - написал глава региона.

Территория Шебекинского городского округа подвергается массированным обстрелам с украинской стороны на протяжении нескольких дней. Для всех желающих власти организуют вывоз в пункты временного размещения.

Численность населения Шебекинского городского округа на 1 января 2023 года составляла 83,6 тыс. человек, в том числе города Шебекино - 38,9 тыс. человек.