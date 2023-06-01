Книга об Антоне Носике вошла в список финалистов "Большой книги"

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Книга Михаила Визеля о медиаменеджере Антоне Носике стала одним из финалистов XVIII сезона Национальной литературной премии "Большая книга". Список финалистов огласили 1 июня на традиционном "Литературном обеде" в Москве.

В перечень вошли Визель с биографической книгой "Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трёх эпох Интернета в России", Евгений Водолазкин с романом "Чагин", Василий Авченко с документальным романом "Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем".

Также среди финалистов Юрий Буйда с романом "Дар речи", Оксана Васякина с романом "Роза", Эдуард Веркин с романом-дилогией "cнарк снарк. Книга 1: Чагинск", "cнарк снарк. Книга 2: Снег Энцелада".

Еще в финал премии вышли: Захар Прилепин с биографией "Шолохов. Незаконный", Алексей Сальников с романом "Оккульттрегер", Дмитрий Захаров с романом "Комитет охраны мостов", Алексей Колмогоров с романом "ОТМА. Спасение Романовых", Евгений Кремчуков и "Волшебный хор", Родион Мариничев с повестью "Комендань", Хелена Побяржинас романом "Валсарб", а также Михаил Турбин "Выше ноги от земли" и Александра Шалашова с романом "Салюты на той стороне".

Победителей "Большой книги" выберет жюри премии - Литературная академия, насчитывающая более ста человек. Награды будут вручены на торжественной церемонии в Доме Пашкова в декабре. Свой выбор лучших смогут сделать и читатели: 1 июля на крупнейшем русскоязычном книжном рекомендательном сервисе LiveLib начнётся народное голосование. Прочесть и послушать книги финалистов можно будет на сайте и в приложениях сервиса ЛитРес.

Из 322 работ, выдвинутых на соискание награды в начале 2023 года, в лонг-лист вошло 51 произведение. Из них Совет экспертов отобрал 15 работ финалистов, которыми оказались авторы из восьми городов: Браслав (Республика Беларусь), Великий Новгород, Владивосток, Екатеринбург, Москва, Самара, Санкт-Петербург и Чебоксары, сообщили в пресс-службе премии.

По словам председателя жюри премии Дмитрия Бака, впервые за много лет в финале заявлено максимально возможное количество книг - пятнадцать. Сам он не увидел среди авторов явных претендентов на победу и предсказал высокую конкуренцию.

"Большая книга" была основана в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности", среди учредителей которого "Альфа-Банк", группа компаний "Ренова", Роман Абрамович, группа компаний "ЛитРес", сеть книжных магазинов "Читай-город", торговый дом "ГУМ". Соучредителями премии являются Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Минкультуры РФ, Российская библиотечная ассоциация и другие.

Ежегодно присуждаются три премии и специальный приз "За вклад в литературу". Денежное содержание первого места - 3 млн рублей, второго - 1,5 млн рублей, третьего - 1 млн рублей. Помимо основных наград также могут быть вручены специальные призы и дипломы.