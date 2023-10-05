Обладателем премии "Ясная Поляна" стал македонский писатель Венко Андоновский

Саша Николаенко победила в номинации "Современная российская проза"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Македонский писатель Венко Андоновский стал лауреатом литературной премии "Ясная Поляна" в номинации "Иностранная литература" за книгу "Пуп света", сообщили "Интерфаксу" в дирекции музея-заповедника "Ясная Поляна" (Тульская область).

Объявление лауреатов премии и их награждение состоялось на сцене Большого театра в Москве.

Переводчик романа-победителя - Ольга Панькина.

В 2023 году в длинный список номинации "Иностранная литература" вошли 30 книг зарубежных авторов из 16 стран мира. Приз в этой номинации вручается за самую значимую зарубежную книгу XXI века и ее перевод. Зарубежный автор - лауреат премии - получит 1,2 млн рублей, также награду в размере 500 тыс. рублей вручат переводчику книги. Впервые премия в номинации "Иностранная литература" была вручена в 2015 году.

Лауреатом премии в номинации "Современная русская проза" стала Саша Николаенко с романом "Муравьиный бог: реквием".

В этом году на премию в этой номинации было подано более 150 заявок, в короткий список вошли произведения шести авторов.

"Современная русская проза" - главная номинация премии, лауреат номинации получает 3 млн рублей, а авторы, вошедшие в короткий список, разделят между собой 1 млн рублей. Номинация отмечает выдающиеся произведения отечественных авторов, которые определяют круг литературных тенденций сегодняшнего дня.

В новой номинации "Пропущенные шедевры" лауреатом стала переводчица книги Чинуа Ачебе "Все рушится" Ирина Доронина. Эта номинация создана, чтобы отметить произведения мировой литературы, незамеченные российскими критиками и переводчиками в момент выхода книги в свет и открытое для русскоязычного читателя уже после смерти автора. Победитель в номинации "Пропущенные шедевры" - переводчик книги на русский язык - получает 250 тыс. рублей. А издательство, выпустившее книгу, удостаивается специального диплома.

В номинации "Личность" премию получил Юрий Арабов - сценарист, драматург, поэт и прозаик.

Также же члены жюри выбрали лучшую рецензию молодого критика на произведение из короткого списка премии. Участница Школы литературной критики Дина Озерова стала обладателем диплома за лучшую рецензию на книгу Алексея Сальникова "Оккульттрегер".

Обладателем специального приза "Выбор читателей" стал Рагим Джафаров с книгой "Его последние дни", набравшей 48,8% голосов в открытом интернет-голосовании на сайте премии.

Призовой фонд премии "Ясная Поляна" в 2023 году составляет 6,7 млн рублей.

Литературная премия "Ясная Поляна" присуждается с 2003 года и является крупнейшей литературной премией в России. Возглавляет жюри советник президента РФ по культуре и искусству Владимир Толстой - праправнук писателя Льва Толстого.