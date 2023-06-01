Дума прописала размер кегля для названия производителя на винных этикетках

Этот же закон разрешит наблюдать за виноградниками через спутники "ГЛОНАСС"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который уточняет порядок отнесения вин к ординарным, а также обязывает винодельческие компании указывать информацию о производителях на этикетке и контрэтикетке (этикетка небольших размеров с обратной стороны бутылки), шрифтом размером (кеглем) не менее 8 пунктов.

Законопроект № 353842-8 в начале мая в палату внесли депутаты Сергей Алтухов и Константин Бахарев. 17 мая он прошел первое чтение.

Сейчас по закону на этикетке и контрэтикетке вина должна быть указана информация о сорте (сортах), месте происхождения и годе урожая винограда. Информация о месте происхождения и годе урожая винограда указывается контрастным шрифтом размером (кеглем) не менее 12 пунктов. Принятый закон обязует виноделов с 1 марта 2024 года обязательно указывать информацию о производителе. При этом информация о месте происхождения и годе урожая винограда указывается шрифтом размером (кеглем) не менее 12 пунктов, а о сорте винограда, виде, наименовании производителя - не менее 8 пунктов.

Принятый закон также уточняет определение ординарных и крепленых вин. Сейчас ординарными считаются вина, поступающие на розлив и оформление без выдержки после 1 января года, следующего за годом сбора урожая. Вина, которые разливаются и поступают в продажу еще быстрее, в течение 90 дней, считаются молодыми. Предлагается уточнить, что к ординарным будут относиться вина и крепленые вина, поступающие на розлив и оформление без выдержки по истечении 90 дней после завершения процесса брожения.

Закон устанавливает возможность использования глобальной навигационной спутниковой системы "ГЛОНАСС" для определения места нахождения виноградного насаждения. За Минсельхозом закрепляется возможность проводить инвентаризацию виноградных насаждений не реже 1 раза в два года.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года за исключением нормы об оформлении этикеток, которая заработает с 1 марта 2024 года.