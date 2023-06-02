Более 2,5 тыс. жителей белгородского Шебекино размещены в ПВР на территории региона

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу обновил информацию о нахождении в пунктах временного размещения жителей Шебекинского городского округа, подвергающегося массированным обстрелам со стороны ВСУ.

"Более 2,5 тысяч человек находится в пунктах временного размещения в Белгородской области. Тоже уже ночью, люди уже практически все спали, проехал, посмотрел, как устроились. Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые. Конечно, сейчас будем заниматься, искать возможность, пути их размещения в более комфортных местах проживания", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он отметил, что по договоренности с главой Яковлевского округа туда отправятся первые 200 человек.

Также Гладков сообщил, что в пятницу семьи - около 100 человек - по приглашению губернатора отправятся в Липецкую область.

Территория Шебекинского городского округа подвергается массированным обстрелам с украинской стороны на протяжении нескольких дней. Для всех желающих власти организуют вывоз в пункты временного размещения, организованные как в регионе, так и в других субъектах РФ.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.