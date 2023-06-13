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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:17

Президент РФ заявил об отсутствии необходимости в новой волне мобилизации

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Необходимости в проведении новой волны мобилизации нет, заявил президент РФ Владимир Путин.

Об этом Путин сообщил во вторник на встрече с военными корреспондентами.

"Министерство обороны докладывает, что никакой необходимости в мобилизации, конечно, нет на сегодняшний день", - заявил президент.

Путин также заявил, что начиная с января 2023 года в армию РФ набрали порядка 156 тысяч человек с учетом контрактников и добровольцев.

Только за последнюю неделю контракты с Минобороны РФ подписали 9,5 тыс. человек, добавил глава государства.

Владимир Путин
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