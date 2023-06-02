Власти Шебекино организуют доставку воды и лекарств оставшимся в обстреливаемом городе жителям

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Для оставшихся в городе Шебекино жителей будет организован подвоз воды и медикаментов, сообщил глава администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов.

"В городе Шебекино остается достаточно большое количество жителей, поэтому сейчас прорабатываем вопрос с доставкой воды, медикаментов, открытием некоторых торговых точек. Сетевые и ресурсоснабжающие организации в ближайшее время приступят к восстановлению мобильной связи, электроэнергии и водоснабжения", - написал Жданов в своем телеграм-канале в пятницу.

Он заверил, что вывоз жителей в безопасные районы также не прекращается.

"Продолжаем вывозить людей из Шебекинского городского округа по поступившим заявкам. Массовый выезд с использованием автобусов на данный момент, к сожалению, организовать невозможно, собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно из-за возможных обстрелов", - отметил глава округа.

Ранее сообщалось, что при обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского горокруга погибли две женщины, еще двое мужчин получили осколочные ранения и госпитализированы в тяжелом состоянии.

Территория Шебекинского городского округа подвергается массированным обстрелам с украинской стороны на протяжении нескольких дней. Для всех желающих власти организуют вывоз в пункты временного размещения, организованные как в регионе, так и в других субъектах РФ.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.