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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Гладков сообщил об обстреле трех районов Белгородской области

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новых обстрелах трех районов региона. По его словам, никто не пострадал.

В Шебекине, по его словам, из-за попадания снарядов загорелись квартиры в двух многоквартирных домах. Пожары потушены.

В Новой Таволжанке обстрелами повреждено семь частных домовладений, две хозяйственные постройки и один автомобиль. Подомовой обход продолжается.

"В селе Вязовое Краснояружского района осколками снаряда повреждена сельскохозяйственная техника", - информирует Гладков.

В селе Тишанка Волоконовского района повреждена линия электропередачи. Аварийные службы работают на месте.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область Тишанка Новая Таволжанка Шебекино
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