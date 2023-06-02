Суд по просьбе банка "Санкт-Петербург" "конвертировал" взыскание по иску к Euroclear в рубли

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы частично изменил решение первой инстанции по иску банка "Санкт-Петербург" к Euroclear Bank, постановив взыскать с европейского депозитария $107,1 млн в рублевом эквиваленте, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Одновременно банк отказался от требований к Euroclear в европейской валюте (они были незначительны относительно долларовых - чуть менее 0,5 млн евро). Остальные решения Арбитражного суда Москвы оставлены без изменений.

Изменить валюту взыскания в апелляционной жалобе попросил банк "Санкт-Петербург", указав, что еще при подаче иска просил о выплатах в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на дату исполнения решения суда, но в резолютивной части порядок пересчета не был отражен.

Банк подал иск к Euroclear и Национальному расчетному депозитарию (НРД) в сентябре 2022 года в связи с тем, что перестал получать средства от выплаты купонов и погашения ценных бумаг ряда российских эмитентов.

"Начиная с марта 2022 года эмитенты облигаций исполнили свои обязательства перед банком (по выплате купонного дохода и погашению облигаций), зачислив причитающиеся банку денежные средства на счет депозитария - НРД, открытый в Euroclear, в результате чего банк был вправе получить на свой корреспондентский счет в НРД денежные средства. Несмотря на исполнение обязательств со стороны эмитентов облигаций, денежные средства не поступили на счет банка", - отмечалось в материалах дела.

НРД, согласно судебным документам, немедленно вступил в переписку с бельгийским депозитарием с целью выяснения причин неисполнения распоряжений. В конце февраля 2022 года от Euroclear был получен ответ, что обработка транзакций по счетам НРД приостановлена в связи с постановлением Европейского союза "Об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации в Украине". Позднее бельгийский депозитарий пояснил, что ограничительные меры в отношении НРД были приняты с целью обеспечения исполнения различных действующих санкций.

Российский депозитарий потом направил еще несколько запросов Euroclear c целью добиться разъяснения причин прекращения операций по счетам. Из ответа, полученного от европейского депозитария в конце мая 2022 года, следовало, что он не может обрабатывать инструкции НРД в связи с получением соответствующего указания бельгийских властей. Через несколько дней, 3 июня, ЕС ввел в отношении российского депозитария санкции. Спустя некоторое время Euroclear направил уведомление о замораживании всех финансовых активов и экономических ресурсов, принадлежащих, находящихся в собственности или в номинальном держании клиентов НРД.

Банк "Санкт-Петербург" обратился за разъяснениями еще в марте 2022 года - к НРД. Последний тогда подтвердил факт зачисления иностранным депозитарием средств на его счет, но отказал банку в перечислении средств, указав на введение в отношении НРД ограничения по распоряжению активами со стороны Euroclear.

Банк оценил сумму причиненных ему убытков в результате неполучения причитающегося дохода по облигациям в $107,1 млн и 489 тысяч евро.

В ходе рассмотрения дела в российском суде Euroclear указывал на необходимость применения европейского и бельгийского права, в соответствии с которым иск удовлетворению не подлежит. Иностранный депозитарий настаивал на том, что не совершил каких-либо противоправных действий и обязан подчиняться запретам, установленным европейским и бельгийским правом в части заморозки денежных средств НРД.

Суд в свою очередь отмечал, что в период с февраля по июнь 2022 года правовые основания для блокирования денежных средств, причитающихся банку, у Euroclear Bank отсутствовали. Управление казначейства федерального государственного департамента финансов Бельгии "рекомендовало" Euroclear приостановить операции НРД, а, следовательно, обязывающих предписаний от контролирующих органов ЕС не было.

Арбитражный суд Москвы в январе 2023 года отклонил доводы Euroclear о необходимости применения в рамках данного спора европейского и бельгийского права и удовлетворил иск банка "Санкт-Петербург" к иностранному депозитарию о взыскании $107,1 млн и 489 тысяч евро.

Требования истца к НРД суд оставил без движения из-за наличия третейского соглашения между банком и депозитарием, которое предусматривает рассмотрение споров Арбитражным центром при РСПП.